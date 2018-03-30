Турция отвергла предложение Франции о диалоге с курдами из-за несерьезности

Турецкая сторона не приняла предложение французского президента Эммануэля Макрона о диалоге с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и возможном посредничестве Франции. Об этом в твиттере написал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно «диалога, контактов и посредничества» между Турцией и террористической структурой (SDF). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма», — говорится в посте.

Ранее Эрдоган в беседе с Макроном возмутился позицией Франции по Африну.