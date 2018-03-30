Госдеп о высылке российских дипломатов: Россия не должна считать себя жертвой

Официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не считают высылку 60 американских дипломатов из России ответной мерой и со своей стороны могут отреагировать на это другими шагами. Об этом она сказала ходе брифинга.

По ее словам, действия американской стороны мотивированы атакой в Великобритании.

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«Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз: они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому», — объяснила Нойерт.

Она добавила, что США приняли это решение вместе с 28 другими государствами, а Россия «не должна считать себе жертвой».

Ранее Белый дом прокомментировал высылку американских дипломатов из России.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.