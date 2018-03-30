Мадуро поддержал позицию России по делу Скрипаля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил солидарность с правительством России по делу Скрипаля. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени правительства и народа выражает солидарность с правительством и народом России. И с озабоченностью смотрит на меры по выдворению российских дипломатов, которые принимают США и несколько европейских стран на базе необоснованных обвинений в адрес российских властей в предполагаемом участии в деле бывшего шпиона Сергея Скрипаля»,— говорится в сообщении.

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Мадуро также призвал международное сообщество прекратить действия, «явно нарушающие международное право и дипломатические конвенции».

По мнению лидера Венесуэлы, это «ведет лишь к усилению напряженности и глобальной нестабильности».

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.