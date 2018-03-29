Лавров назвал обвинение по делу Скрипаля глумлением над международным правом

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом», сообщает РИА «Новости».

«Само расследование до сих пор не закончено. Скотланд-Ярд говорит, что еще потребуются месяцы, а вердикт уже вынесен. И это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели», — сказал Лавров.

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По его словам, российская сторона официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где Москва сможет задать конкретные вопросы.

Лавров выразил надежду, что западные партнеры «не уйдут от честного разговора».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает.