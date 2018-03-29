Россия в ответ вышлет дипломатов западных стран

Россия зеркально ответит странам, выславшим российских дипломатов, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«В отношении остальных стран тоже будет зеркальный ответ в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий», — заявил Лавров.

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Он уточнил, что такое же число работников западных дипмиссий будет выслано из России.

Ранее Лавров рассказал, сколько американских дипломатов будет выслано из России.