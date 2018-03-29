Песков: Франция настроена на диалог с Россией

Франция демонстрирует конструктивную позицию в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных… тем не менее французское руководство не уходит от диалога и, наоборот, настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога», — заявил Песков.

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Он отметил, что это абсолютно совпадает с подходами президента России Владимир Путина.

Ранее Песков назвал адекватность Британии непредсказуемой.