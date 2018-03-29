Песков ответил на вопрос о возможности визита Макрона в Россию

Москва продолжает подготовку к визиту президента Франции Эммануэля Макрона, который запланирован на май, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Можно сказать, что продолжается подготовка к визиту господина Макрона, который запланирован на май», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль визит Макрона, несмотря на осложнение международных отношений.

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В феврале Песков рассказал о подготовке визита Макрона в Россию.

Позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что визит Макрона в Россию в мае должен состояться.