Захарова о презентации Британии по делу Скрипаля: это напоминает детские картинки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила презентационные материалы Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с работами школьников младших классов. Об этом она сказала в эфире телеканала «Звезда».

«Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй», — заявила Захарова.

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По ее словам, опубликованные документы выглядят «несвязно и обрывочно».

«Всего шесть страниц, это важно, из которых одна страница — это название презентации. Если говорить о страницах, в которых содержалась бы хоть какая-то информация, их всего пять. Только это пять страниц не текста, а картинок», — отметила Захарова.

Ранее Захарова сравнила высылку российских дипломатов с британским сериалом.