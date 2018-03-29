Трамп хочет повысить личного врача до министра по делам ветеранов США

Президент США Дональд Трамп хочет переместить Ронни Джексона, главного врача Белого дома, на пост министра по делам ветеранов. Об этом он написал в твиттере.

«Я рад сообщить, что я хочу назначить уважаемого адмирала Ронни Джекосна, доктора медицинских наук, новым министром по делам ветеранов. В данный момент и.о. этой должности будет Роберт Уилки из минобороны. Я благодарен Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!», — написал Трамп.

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Теперь кандидатуру Джексона на пост министра должен утвердить сенат США.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет уволить министра по делам ветеранов.