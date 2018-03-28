Джонсон: Россия недооценила мировую реакцию на дело Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия недооценила международную реакцию на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщает Reuters.

Министр отметил, что 27 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на предполагаемую причастность Москвы к отравлению Скрипаля.

Реклама

«Эти выдворения отражают момент... когда на всех трех континентах есть страны, готовые сказать, что с них хватит», — сказал Джонсон.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.