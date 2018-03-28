Рябков: Россия основательно думает об ответе на высылку дипломатов

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва основательно подходит к выработке ответных мер на высылку российских дипломатов странами Запада в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет никакой спешки. Мы подходим к этому основательно, вдумчиво», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о мерах в ответ на высылку дипломатов и закрытие российского генконсульства в США.

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Ранее сообщалось, что Португалия отозвала посла в России для консультаций.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.