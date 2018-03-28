Путин обсудил Косово с президентом Сербии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичнм и обсудил проблему косовского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии М. Джурича. С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — говорится в сообщении.

В свою очередь Александр Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове.