Португалия отозвала посла в России для консультаций

Власти Португалии отзывают для консультаций посла в России в связи с «делом Скрипаля», передает РИА «Новости» заявление главы МИД страны Аугушты Сантуша Силвы.

«Португалия отзывает посла в Москве для консультаций», — заявил министр.

Ранее Словакия объявила об отзыве своего посла из Москвы.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.