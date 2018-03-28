В Госдуме ответили на заявления Госдепа о том, что у России «много щупалец»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал заявления Госдепа о том, что у России «много щупалец», сообщает RT.

«Процесс демонизации России не прекращался никогда, ни в дореволюционное, ни в советское время, ни теперь. И он разворачивается с новой силой. Россия стала сильной, защищает друзей на всем земном шаре и проводит уверенную внешнюю политику. Все это как раз способствует попыткам стран Запада дискредитировать ее. Но разве Россия без резолюции Совета Безопасности ООН разрушила такую страну, как Ирак? Разве Россия в обход санкций Совета Безопасности превратила Ливию в пылающую пустыню? Разве Россия (снова в обход резолюций) наносила бомбовые и ракетные удары в центре Европы (вспоминаем Югославию)? Если и есть какой-то монстр, то это не Россия», — заявил он.

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Красов также отметил, что все обвинения в адрес России безосновательны, а США часто забывают о собственных проблемах. Он выразил уверенность, что такая позиция не способствует решению споров.

Ранее в Госдепартаменте сравнили Россию с монстром из морских глубин. В посольстве России в США сочли, что сравнение России и «чудища из морских глубин» похоже на методы нацистской пропаганды.