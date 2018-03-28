МИД: высылка российских дипломатов не отразится на сотрудничестве с Западом по Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что массовая высылка российских дипломатов не отразится на сотрудничестве России с западными государствами по Сирии, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что это непосредственно связано», --заявил Богданов в ответ на вопрос о сотрудничестве по Сирии российской стороны и западных партнеров.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя антироссийская кампания в Великобритании напрямую связана с успехами России в Сирии.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.