Глава Пентагона: Россия не желает быть партнером Европы
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия не желает быть партнером Европы. Об этом сообщает Reuters.
«У России есть потенциал, чтобы быть партнером Европы. Но, я думаю, они выбрали поиск другого типа отношений со странами НАТО», — сказал Мэттис.
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По его словам, высылка дипломатов из ряда стран демонстрирует тот факт, что альянс все еще имеет значение.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семи российских дипломатов.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.