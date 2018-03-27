Источник: Бельгия намерена выслать российских дипломатов

Правительство Бельгии в качестве «меры солидарности» с Великобританией по делу Скрипаля может выслать «одного-двух» дипломатов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ожидается решение о высылке одного-двух дипломатов», — заявил источник.

Реклама

По его словам, кабмин страны уже в течение двух часов проводит экстренное заседание в узком составе. По итогам, как ожидается, будет объявлено о «мерах солидарности» с Великобританией.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.