Трамп обсудил с Меркель дело Скрипаля

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил дело Скрипаля. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Также темами разговора стало единство НАТО, Северная Корея и противодействие Китаю в области торговли.

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«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством», — говорится в сообщении.

Оба лидера позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки «офицеров российских разведки» в знак солидарности с Великобританией.