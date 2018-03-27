Источник в МИД: решение НАТО о высылке дипломатов сузило возможности для диалога

В МИД России рассказали, что российская сторона ответит на решение НАТО о сокращении числа сотрудников при альянсе с 30 до 20 человек, что является реакцией блока на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе», — заявил источник.

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Ранее сообщалось, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из британского Солсбери.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.