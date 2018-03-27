Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов

Правительство Молдавии объявило персонами нон грата трех российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайт МИД страны.

«Решение властей Молдавии является солидарным с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и после выводов Европейского Совета, которое характеризует нападение Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международного права», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Люксембург не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.