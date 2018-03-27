В Польше хотят дружественных отношений с Россией, укрепленных военной силой

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет дружественных отношений с Россией. Об этом сообщает TPV.

«Мы хотим самых дружественных отношений со всеми соседями, в том числе и с Россией. Но мы не наивные, мы — реалисты, и лучше бы, чтобы эти дружеские отношения были укреплены нашей военной силой и солидарностью трансатлантического альянса», — сказал Моравецкий.

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По его словам, контакты между двумя государствами сохраняются, но нельзя допускать «нарушения международного права и норм отношений между странами, которые хотят сохранить мир».

Ранее польский МИД проинформировал о принятом решении по высылке российских дипломатов.