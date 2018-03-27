Путин внес в Госдуму договор с Кубой о передаче осужденных к лишению свободы

Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Кубой о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот документ был подписан 13 декабря 2016 года в Гаване. Он будет действовать только в ситуациях, когда осужденный является гражданином принимающего государства, а кубинские граждане также должны постоянно проживать на территории этой страны. Договор будет также использоваться, если передаче подлежит лицо, не приговоренное к смертной казни.

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«Тем не менее передача возможна в случае замены наказания в виде смертной казни на наказание в виде лишения свободы в соответствии с законодательством передающего государства», — говорится в документе.

Отмечается, что договор будет иметь силу, если приговор выступил в силу, но в передающем государстве по отношению к осужденному не осуществляется судопроизводство.

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