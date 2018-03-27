Захарова: Запад проявил агрессию в момент трагедии для России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политики Европы и Америки проявили агрессию в отношении России, в то время, когда страна сопереживает жертвам трагедии в Кемерове. Об этом она написала в фейсбуке.

«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», — отметила Захарова.

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По ее словам, Россия всегда сопереживала американцам и европейцам в трудную минуту.

«Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ни чем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть», — добавила Захарова.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.