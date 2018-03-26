Толстой прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение о высылке российских дипломатов рядом стран Запада ошибочное. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение о высылке наших дипломатов рядом стран, безусловно, ошибочное. Во-первых, потому, что оно основывается на абсолютно бездоказательных, истеричных и недопустимых для политиков такого уровня заявлениях англичан. Великобритания теряет свое лицо, совершая такие неподобающие великой державе действия. Но очень печально, что этому вторят и другие страны в угоду своим североамериканским хозяевам», — сказал Толстой.

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По его словам, высылка российских дипломатов «не способна решить накопившиеся в международных отношениях проблемы».

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

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