Трамп открыт к работе с Россией, несмотря на высылку дипломатов

Президент США Дональд Трамп, несмотря на высылку 60 российских дипломатов, по-прежнему открыт к взаимодействию с Россией в вопросах, вызывающих взаимное беспокойство, например, в области терроризма, заявил представитель Белого дома Радж Шах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент хочет работать с Россией. Но иногда этому мешают их действия — отравление в Великобритании поставило под угрозу не только двух людей, но и других невинных граждан. Это не то, что США и союзники могут оставить без ответа. Но президент открыт к работе с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство, включая терроризм и другие», — сказал он.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов.

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