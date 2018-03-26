Исландия приостанавливает двусторонний диалог c Россией

Правительство Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — говорится в сообщении.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.