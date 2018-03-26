В посольстве предложили проголосовать в Twitter, какое генконсульство США закрыть в России

Посольство России в США предложило в своем твиттере проголосовать за то, какое американское генконсульство в России стоит закрыть в ответ.

«Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принять такое решение?», — говорится в сообщении дипмиссии.

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На выбор предложены генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Также в США заявили о высылке 60 российских дипломатов.