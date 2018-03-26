Хантсман: Москве нужно стать «более ответственным» партнером

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон готов к улучшения отношений с Москвой, но для этого ей нужно «стать более ответственным партнером». Об этом сообщается в твиттере дипмиссии США.

«США готовы к сотрудничеству и улучшению отношений между обеими странами. Но это станет возможно лишь тогда, когда Россия решит стать более ответственным партнером», — сказал Хантсман, комментируя высылку российских дипломатов из Соединенных Штатов.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

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