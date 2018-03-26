Джонсон о высылке российских дипломатов: этот день войдет в историю

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в твиттере заявил, что масштабная высылка российских дипломатов из западных стран войдет в историю.

«Экстраординарная международная реакция наших союзников войдет в историю, как крупнейшая коллективная высылка российских «разведчиков». Россия не сможет больше безнаказанно нарушать международные правила», — написал Джонсон.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.