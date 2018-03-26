Госдеп: высылаемые из ООН сотрудники России работали на разведку

Госдепартамент США заявил, что 12 высылаемых сотрудников миссии России в ООН были сотрудниками российской разведки.Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы начали процесс высылки из российской миссии при ООН 12 сотрудников разведки, которые злоупотребили своими привилегиями во время проживания в США», — говорится в заявлении ведомства.

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Госдеп также призвал Москву «принять ответственность за свои действия и продемонстрировать миру, что она, являясь членом Совета Безопасности (ООН) может выполнять взятые на себя международные обязательства для поддержания мира и безопасности в мире».

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов.