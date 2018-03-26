Украина высылает 13 российских дипломатов, сообщил президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания), Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся», — написал Порошенко.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах.