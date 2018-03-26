Польский МИД проинформировал о принятом решении по высылке российских дипломатов
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что МИД Польши принял решение по поводу высылки российских дипломатов из страны, передает РИА «Новости».
«Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона», --заявил Андреев.
Он отметил, что в ближайшее время останется в Польше, а польские власти расскажут о принятом решении на пресс-конференции в 16.00 мск.
Ранее сообщалось, что российского посла вызвали в МИД Польши.