Могерини провела встречу с отозванным из России послом ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела консультации с вызванным из Москвы послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером, передает РИА «Новости».

«Верховный представитель ЕС Федерика Могерини провела сегодня консультации с главой делегации Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, который прибыл в Брюссель после того, как его отозвали для консультаций в соответствии с просьбой Европейского совета в пятницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации должны продолжиться в ближайшие дни.