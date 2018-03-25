Захарова заявила о «неграмотных отписках» по делу Скрипаля от Британии

Посол России в Великобритании получает от британского МИД «неграмотные отписки» на запросы по делу Скрипаля, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные… Удивляет уровень работы британской стороны. Я думаю, огромные роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два», — сказала Захарова.

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Она заметила, что обращения России в МИД России составляют уже «огромные фолианты».

Ранее в МИД России допустили, что нападение на Юлию Скрипаль было срежиссировано.