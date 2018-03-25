Саакашвили ответил на слова Порошенко о его «разоблачении»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в фейсбуке прокомментировал словам президента Украины Петра Порошенко о том, что он и депутат Верховной Рады Надежда Савченко готовили государственный переворот.

«Если они меня разоблачили, доведите свое «разоблачение» до конца. Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!», — сказал Саакашвили.

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Он также добавил, что в следующем году будет «свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко».

Ранее Порошенко заявил, что Савченко и Саакашвили готовили государственный переворот.