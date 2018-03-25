Порошенко: дела Савченко и Саакашвили попадут в учебники спецслужбистов

Президент Украины Петр Порошенко считает, что депутат Верховной рады Надежда Савченко и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили готовили государственный переворот, а их дела достойны профессиональной литературы спецслужб. Об этом сообщает «Украинская правда».

«В течение двух последних месяцев СБУ (служба безопасности Украины — «Газета.Ru») провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной Радой (который возглавлял Саакашвили — «Газета.Ru») с малороссийской политической эмиграцией в России ... Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — сказал Порошенко.

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По мнению президента, Савченко и Саакашвили готовили государственный переворот, который они называли «теорией управляемого хаоса».

Ранее сообщалось, что Савченко арестовали на два месяца. В феврале также сообщалось, что Саакашвили выдворили из Украины в Польшу.