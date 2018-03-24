Песков рассказал о планах Путина

Президент России Владимир Путин знает, как будет работать на своем посту дальше, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Главное, что президент знает, что делать и как делать дальше. Он полон планов, времени на передышку нет. Потому что обозначены очень амбициозные цели, связанные с рывком развития России. Это и технологический рывок, и рывок в улучшении качества жизни людей, повышение уровня благосостояния. Детальная дорожная карта ясна президенту, и без каких либо промедлений она будет реализовываться», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что прошедшие выборы главы государства были конкурентными.