Кадыров: Скрипаль стал жертвой врагов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль стал жертвой врагов России, которые хотят ее изоляции, передает РИА «Новости».

«Кто бы это ни сделал, ими руководили именно те силы, или страны, которые любыми путями хотели добиться международной изоляции России», — заявил Кадыров.

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Он добавил, что у российской стороны не было причин проводить перед выборами президента «такую акцию, способную настроить мир против России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуться в Россию.