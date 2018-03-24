Песков: Путин не позволит заступать за красные линии национальных интересов России

Президент России Владимир Путин никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов страны, передает РИА «Новости» заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Международная повестка дня достаточно накаленная, скорее, неблагоприятная для России. Внешняя политика Путина — а именно он определяет внешнюю политику страны — последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами. Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства», — сказал Песков.

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Он добавил, что «наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России».

Ранее Песков рассказал об активной гражданской позиции россиян.