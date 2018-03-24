Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля

Россия испытывает дискомфорт из-за непредсказуемости и агрессивности, которые выражают страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля», передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов, в плане доведения нашей позиции до наших визави в Европе», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вернуться в Россию.