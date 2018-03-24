Клинцевич прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что возможная высылка российских дипломатов из США может сорвать встречу лидеров двух стран и перечеркнуть существующие договоренности, передает РИА «Новости».

«Президент США Дональд Трамп поставлен перед сложнейшим выбором. И дело здесь не в рекомендациях совета национальной безопасности. Тем более что он в этом составе доживает последние дни. Новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не скрывает, что намерен серьезно обновить его состав», — сказал Клинцевич.

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Он отметил, что первым практическим последствием станет снижение уровня взаимодействия России и США в Сирии, «где и так немало проблем».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о высылке российских дипломатов из США.