Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили взаимодействие на международной арене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусских отношений и взаимодействия двух стран на международной арене», — говорится в сообщении.

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Как отмечается на сайте МИД Белоруссии, министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повести дня.

Ранее Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.