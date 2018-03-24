МИД России обвинил сейм Латвии в нарушении международно-правовых актов

МИД России осудил принятие сеймом Латвии поправок к закону «Об образовании», подразумевающих перевод всех школ страны на государственный язык обучения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Примечательно, что эта так называемая «реформа» начнет проводиться уже в следующем году. При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к Президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской Ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются», — говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что принятые поправки противоречат ряду международно-правовых актов, а также осложняют двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии отменил обучение на русском языке в школах.