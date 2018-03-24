Кличко задумался об участии в президентских выборах Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что хочет принять участие в выборах президента Украины в 2019 году, передает «Укринформ».

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал (жителям Киева — «Газета.Ru»)», — сказал Кличко на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?» в Берлине.

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Мэр Киева отметил, что не хочет, чтобы его политические амбиции повредили деятельности на основном месте работы.

«У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца», — подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что нынешний президент Украины Петр Порошенко все еще не решил, хочет ли он баллотироваться на новый срок.