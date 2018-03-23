Захарова рассказала, где обрываются следы преступлений против россиян в Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, где обрываются следы преступлений в отношении россиян на территории Британии. Об этом она написала в фейсбуке.

«Я постоянно слышу от британских официальных лиц фразу о том, что следы преступлений в отношении российских граждан на территории Великобритании «ведут в Кремль». Хочется добавить: а обрываются в Темзе», — отметила Захарова.

Ранее в МИДе заявили, что опасаются исчезновения всех улик по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.