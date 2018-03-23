Эрдоган в беседе с Макроном возмутился позицией Франции по Африну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

В беседе с французским коллегой Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в Требе, где погибли три человека.

Реклама

Кроме того, турецкий президент выразил свое возмущение позицией Франции по поводу военной операции, которую Анкара проводит в сирийском Африне. Отмечается, что официальный Париж является одним из самых серьезных критиков операции.

Ранее Эрдоган объявил о взятии Африна турецкими военными.