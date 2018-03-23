Лавров прокомментировал назначение нового советника Трампа по нацбезопасности
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал назначение Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, сообщает РИА «Новости».
«Он безусловно жесткий дипломат и политик. Разумеется, он будет проводить ту линию, которую обозначает президент США Дональд Трамп», — сказал Лавров.
Он отметил, что им с Болтоном доводилось пересекаться на работе.
«Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушел с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек», — добавил Лавров.
Ранее в Кремле отреагировали на назначение Болтона советником по нацбезопасности.