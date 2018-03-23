Конгресс Перу принял отставку президента

Президент Перу Педро Пабло Кучински Guadalupe Pardo/Reuters

Конгресс Перу формально принял отставку президента Пабло Кучински. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Кучински подал в отставку из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов.

Место главы государства займет первый вице-президент Перу Мартин Вискарра.