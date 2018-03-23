Макрон высказался об отравлении Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент в британском Солсбери, в ходе которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, угрожает суверенитету Европы. Об этом сообщает Reuters.

Французский президент выступил с заявлением после встречи с лидерами Евросоюза.

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«Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов», — сказал Макрон.

По его словам, Франция и Германия примут быстрые меры.

Накануне Макрон также встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.