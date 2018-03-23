Путин пообещал открытые решения власти в будущем

Все предстоящие решения власти, даже самые сложные, будут приниматься открыто и обсуждаться, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к избирателям.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только необходимостью преодолеть имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что все решения будут приниматься открыто.

«Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал об отношении к проголосовавшим за других кандидатов россиянам.