Путин пообещал открытые решения власти в будущем
Все предстоящие решения власти, даже самые сложные, будут приниматься открыто и обсуждаться, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к избирателям.
Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только необходимостью преодолеть имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.
Путин подчеркнул, что все решения будут приниматься открыто.
«Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь», — сказал Путин.
Ранее Путин рассказал об отношении к проголосовавшим за других кандидатов россиянам.